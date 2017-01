Quinto lateral, Matheus Ribeiro assina e é anunciado pelo Santos

Mercado

O lateral-direito Matheus Ribeiro foi o terceiro reforço anunciado pelo Santos em 2017, depois de Leandro Donizete e Kayke. Aos 23 anos, ele chega para ser o quinto lateral do elenco, junto com Victor Ferraz, Zeca, Daniel Guedes e Caju.

— É uma satisfação imensa assinar contrato com uma equipe tão grande como o Santos FC. Eu estava treinando na semana, mas assinei hoje. Espero fazer meu trabalho muito bem. Desde que pisei aqui no CT me imagino vestindo a camisa do Santos, jogando na Vila e dando alegria ao torcedor. Quero me firmar no grupo. Sei que a competitividade é grande, mas tenho que me manter bem para conseguir exercer um bom futebol quando for necessário — afirmou Matheus.

Campeão brasileiro da Série B pelo Atlético-GO, o ala se destaca por ser ambidestro. O Peixe aproveitou o fato de seu contrato ter acabado para concretizar o acerto sem gastar para comprar.

— O Santos é diferente, eu já imaginava que seria assim. Pesquisei antes de vir para cá e todas as pessoas me deram boas referências. Quando cheguei, fui muito bem recebido e isso é a prova de que o Santos é diferente. Além disso, o clube vem conquistando títulos e é um dos maiores times do Brasil — finalizou.

O Peixe ainda irá anunciar o atacante Vladimir Hernández e o zagueiro Cleber.

FICHA TÉCNICA

Nome: Matheus Antunes Ribeiro

Nascimento: 23/02/1993 — Erechim (RS)

Altura: 1,79 m

Peso: 74 kg

