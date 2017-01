Rafael Henzel fala sobre amistoso da Chapecoense: "Vai ser um momento de passagem"

Muito aguardado

Sábado, às 16h30min, a Arena Condá receberá o amistoso solidário entre Chapecoense e Palmeiras. O jogo, que será o primeiro dos catarinenses desde o trágico acidente, é muito aguardado. Tanto que nove países farão a cobertura do confronto.



Na noite desta quarta-feira, um dos protagonistas do evento que está por chegar falou no programa Estúdio Gaúcha: o jornalista Rafael Henzel, um dos poucos sobreviventes do acidente e que narrará a partida do fim de semana pela Rádio Oeste Capital FM.



— Vai ser um momento de passagem, digamos assim, para a temporada 2017 — comentou.

Segundo Henzel, é grande a procura por ingressos. A presença do atual campeão brasileiro, a comemoração pelo título da Copa Sul-Americana e a expectativa por conhecer o novo grupo catarinense foram apontados pelo jornalista como pontos que geram grande expectativa no duelo. Que, para ele, será inevitavelmente emocionante.



— Vai ter uma carga emocional muito forte. Não só para a gente, que viveu aquilo, mas para o torcedor que volta para a Arena Condá.



O jornalista afirma, no entanto, que espera ver o estádio, aos poucos, recebendo jogos como vários que a Chape fez em 2016:



— Na hora que valem três pontos, meu amigo, acabaram as homenagens. Quando vale classificação, a coisa muda de figura, e acho que tem que ser mesmo.



