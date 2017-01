Real Madrid atropela o Granada no Campeonato Espanol

Goleada

O ano virou, mas as ótimas fases de Real Madrid e Cristiano Ronaldo seguem intactas. Neste sábado, o Real atropelou o Granada, no Santiago Bernabéu, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Na iminência de conquistar o prêmio "The Best" da Fifa, CR7, que recebeu a Bola de Ouro antes do duelo, deixou o seu na goleada por 5 a 0. Isco (2), Benzema e Casemiro também marcaram.

Com o sonoro triunfo, o Real chega a 40 pontos e se mantém na liderança isolada, mesmo com uma partida a menos. Além disso, permanece com a incrível série invicta, que agora é de 39 partidas. O Granada, por sua vez, segue seu drama: é o penúltimo colocado, com apenas nove pontos.

O JOGO

Minutos antes do jogo, Cristiano Ronaldo foi ovacionado pela torcida ao receber sua quarta Bola de Ouro, com direito a homenagens de Ronaldo Fenômeno, Kaká, Figo e Owen. Já dentro de campo, o time da casa pisou fundo no acelerador desde o apito inicial, deixando a sua ampla superioridade em evidência.

Uma consequência inevitável, o gol que inaugurou o marcador saiu de cara, com Isco, que recebeu bom passe de Benzema. Por falar no francês, foi do oportunista pé direito dele que saiu o segundo gol, em rebote do goleiro Ochoa.

O mexicano até fazia boa partida, porém não conseguiu evitar uma goleada e o carimbo do dono da festa. De cabeça, Cristiano Ronaldo fez o terceiro, após belíssima jogada e cruzamento de Marcelo - capitão com a ausência de Sergio Ramos. Antes do intervalo, Isco ainda balançou a rede novamente.

A equipe do técnico Zinedine Zidane voltou para a segunda etapa em ritmo de amistoso. Administrando o resultado, o Real ainda assim criou oportunidades. Em uma delas, James Rodríguez, que entrou na segunda etapa, deu uma assistência para Casemiro, que também tirou uma lasquinha do frágil adversário e finalizou o confronto: 5 a 0.

Agora, o Real vira a chave de olho na Copa do Rei. Nesta quinta, o time de Madri visita o Sevilla, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Na ida, vitória branca por 3 a 0.

