Real Madrid e Juventus dominam seleção do ano do L'Équipe

Os melhores

Depois de confirmar Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do ano com a Bola de Ouro 2016, o jornal francês L'Équipe divulgou, nesta segunda-feira, a sua seleção do ano no futebol mundial. O tradicional diário esportivo escalou um time com quatro jogadores do Real Madrid – clube campeão europeu na temporada 2016 – e três da Juventus, que conquistou o pentacampeonato italiano. Os laterais Marcelo e Daniel Alves foram os brasileiros na lista.

Leia mais:

Curiosamente, Cristiano Ronaldo foi o único português da equipe, mesmo com o título de Portugal na Euro 2016. A seleção do L'Équipe teve também dois jogadores do Barcelona, um do Chelsea e um do Atlético de Madrid. Em termos de nacionalidades, são dois brasileiros, dois italianos, dois franceses, um espanhol, um português, um croata, um argentino e um uruguaio.

Veja a seleção do ano:

Buffon (Juventus/ITA);

Daniel Alves (Juventus/BRA)

Sergio Ramos (Real Madrid/ESP)

Bonucci (Juventus/ITA)

Marcelo (Real Madrid/ESP);

Kanté (Chelsea/FRA)

Modric (Real Madrid/CRO);

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/POR)

Messi (Barcelona/ARG)

Griezmann (Atlético de Madrid/FRA);

Suárez (Barcelona/URU)

*ZHESPORTES