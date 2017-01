Real Madrid enfrenta Málaga para espantar sequência de derrotas

Campeonato Espanhol

Líder do Campeonato Espanhol com 40 pontos, o Real Madrid recebe o Málaga, no sábado, pela 19ª rodada, para se recuperar de duas derrotas seguidas. Já Sevilla e Barcelona vão tentar aproveitar a má fase do líder para diminuir a distância de pontos: o time andaluz está em segundo, a um ponto dos merengues, e os catalães estão em terceiro, a dois pontos.



As derrotas contra o Celta, pela Copa do Rei, e contra o Sevilla, pela Liga, levantaram dúvidas sobre a equipe da capital.

— É um momento ruim, porque duas derrotas seguidas é um mal momento. Mas sabemos que podemos nos recuperar disso — afirmou o técnico Zinedine Zidane na quarta-feira, antes de perder para os galegos.

Depois de a invencibilidade de 40 jogos do Real Madrid ir pelo ralo, o time de Zidane viu os times do topo da tabela se aproximarem da primeira colocação, ainda que o clube tenha um jogo a menos.

Os merengues querem recuperar as vitórias e terminar a primeira metade do campeonato com o título simbólico de campeão de inverno.Caso o time perca a terceira seguida, Sevilla e Barcelona poderiam ultrapassar o líder, se vencerem os seus confrontos.

A equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli enfrenta o lanterna Osasuna, no domingo. O time chega com moral depois de vencer de virada o Real Madrid, dentro do Santiago Bernabeu.

— Temos que continuar assim, com sonhos, sabendo que cada jogo vai ser difícil e que temos que aproveitar essa energia para continuar crescendo e melhorando — afirmou Sampaoli.

O Barça vai visitar o Eibar, no domingo, e tem um difícil confronto com o time basco, que disputa as colocações para as competições europeias. Os catalães venceram o último jogo por 5 a 0, contra o Las Palmas.

Também no domingo, o Atlético de Madrid vai até Bilbao para enfrentar o Athletic.

*AFP