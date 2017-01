Real Madrid imbatível e busca do Peñarol por Forlán: os destaques dos jornais esportivos desta sexta

Nas capas

A 40ª partida sem derrota do Real Madrid foi o grande destaque nos jornais espanhóis. Um gol de Benzema no fim do jogo garantiu o empate em 3 a 3 com o Sevilla pela Copa do Rei e a manutenção da marca. Da Itália, no entanto, chega uma notícia não tão boa para os madrilhenhos: o argentino Paulo Dybala renovou com a Juventus por cinco temporadas e frustrou a esperança do Real em contratá-lo.

Na América do Sul, o principal destaque é do Ovación, do Uruguai. De acordo com o jornal de Montevidéu, o presidente do Peñarol, Juan Pedro Damiani, viajou a Punta Del Este para tentar convencer Diego Forlán a retornar ao clube. Atualmente, o ex-colorado defende o Mumbai City, da Índia, mas um retorno não está descartado.

Marca, Espanha

O Marca destaca o gol de Benzema nos acréscimos que garantiu o empate do Real Madrid com o Sevilla e fez o time da capital espanhola chegar a 40 jogos de invencibilidade.

Mundo Deportivo, Espanha

O Mundo Deportivo, da Catalunha, fala sobre a eficiência de Lionel Messi como cobrador de faltas. O argentino ultrapassou a marca de Ronald Koeman como maior autor de gols de falta na história do clube.

Corriere dello Sport, Itália

O Corriere dello Sport destaca a renovação da Juventus com o argentino Paulo Dybala. O jogador frustrou o interesse de outros grandes clubes europeus e acertou a permanência no time italiano por mais cinco temporadas.

L'Equipe, França

O L'Equipe, um dos principais jornais esportivos do mundo, fala sobre a desavença de Dimitri Payet com o West Ham. O problema pode fazer com que o jogador retorne ao futebol francês — o Olympique de Marselha teria interesse.

O Jogo, Portugal

O Jogo, de Portugal, destaca a longevidade do presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que está no comando do clube desde 1982.

La Gazzetta dello Sport, Itália

A Gazzetta dá como principal destaque a vitória do Milan por 2 a 1 sobre o Torino na Copa da Itália.

Ovación, Uruguai

O Ovación, do Uruguai, noticia o interesse do Peñarol em repatriar o atacante Diego Forlán, que atualmente joga no futebol indiano. O jogador passa férias em Punta del Este e não descarta o retorno à América do Sul.

Olé, Argentina

O River Plate está na briga com o Boca Juniors por Walter Montoya, do Rosario Central. Com ou sem o reforço, o técnico Marcelo Gallardo já planeja mudanças na equipe para a temporada.

Lance!, Brasil

A edição paulista do Lance! nesta sexta-feira noticia o interesse de parte da diretoria do Corinthians em tentar a contratação do marfinense Didier Drogba. Enquanto o craque africano é um sonho, o meia Jadson está mais perto de ser realidade para o clube paulista.

