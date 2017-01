Real Madrid volta a enfrentar Sevilla, desta vez na Liga Espanhola

Revanche

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, volta a enfrentar o Sevilla, segundo colocado, neste domingo pela 18ª rodada da Liga – um duelo visto como revanche pelo clube andaluz, eliminado pelo time de Zinedine Zidane na Copa do Rei.



Os merengues se classificaram às quartas de final da Copa do Rei na quinta-feira, apesar do empate em 3 a 3 fora de casa como o Sevilla, que se mostrou superior durante todo o jogo.

– Não conseguimos ganhar, mas a vantagem dentro de campo e nas chances de gol foram muito grandes – lamentou o técnico Sevilla, o chileno Jorge Sampaoli, após a partida da Copa do Rei.

O Real, com 40 pontos, tem quatro pontos a mais que o Sevilla, vice-líder com 36, enquanto o terceiro colocado Barcelona soma 35.

–Vamos sofrer outra vez no domingo – alertou na quinta-feira o técnico do Real.

Zidane, que não hesitou em poupar jogadores na Copa do Rei, terá de volta a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo e o meia croata Luka Modric, enquanto Sampaoli poderá contar novamente com os franceses Samir Nasri e Steven N'Zonzi.

O Sevilla enfrentará o Real Madrid sabendo de antemão se foi superado na tabela pelo Barcelona, que no sábado recebe o Las Palmas com o objetivo de tentar iniciar um nova sequência positiva, após vencer por 3 a 1 o Atheltic Bilbao na quarta-feira, avançando na Copa do Rei.

A 18ª rodada do Campeonato Espanhol

Sábado:

10h Leganés x Athletic Bilbao

13h15min Barcelona x Las Palmas

15h30min Atlético de Madrid x Betis

17h45min Deportivo La Coruña x Villarreal

Domingo

9h Valencia x Espanyol

13h15min Celta Vigo x Alavés

15h30min Sporting x Eibar

Granada x Osasuna

17h45min Sevilla x Real Madrid