Relembre outros time "invencíveis" antes do Real Madrid de Zidane

Esquadrões europeus

Se o Real Madrid não perder do Sevilla pela Copa do Rei, na quinta-feira, o clube comandado pelo técnico francês Zinedine Zidane vai chegar a 40 jogos sem derrota, somando todas as competições, feito que poucos conseguiram na Europa. Na Espanha, será um recorde de invencibilidade.

O recorde mítico: Celtic, 75 jogos sem perder durante a I Guerra Mundial

Entre 20 de novembro de 1915 e 14 de abril de 1917, o time escocês ficou 75 jogos sem perder em todas as competições e foi tricampeão nacional.

O recorde moderno: Juventus, 43 jogos

Campeã invicta na Serie A, a equipe de Andrea Pirlo fez uma temporada 2011/2012 quase perfeita, perdendo apenas um jogo.

Foto: Andreas Solaro / AFP

O Milan "holandês", 42 jogos

Na temporada 1993/1994, o Milan de Marco van Basten e Frank Rijkaard ficou invicto por 42 jogos. O clube perdeu a invencibilidade para a Roma, na semifinal da Copa da Itália em março de 1993.

O surpreendente Nottingham Forest

O time venceu o Campeonato Inglês da temporada 1977/1978 e ficaram invictos de 11 de março de 1978 a 9 de dezembro de 1979.

O eterno rival, Barcelona

Na temporada passada, o time de Luis Enrique, liderado pelo trio ofensivo MSN, ficou 39 jogos sem perder, entre outubro de 2015 e abril de 2016.A derrota chegou pelo rival Real Madrid, dentro do Camp Nou.

Foto: LLUIS GENE / AFP

*AFP