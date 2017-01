Rescisão de Wagner é esperada para esta terça e Vasco deve confirmá-lo

Mercado

A novela envolvendo o meia Wagner deve ter o seu desfecho nas primeiras horas desta terça-feira. Dado internamente pelos dirigentes do Vasco como o terceiro reforço do clube, a documentação de sua rescisão com o Tianjin Teda, da China, é esperada pelo empresário João Sérgio para a madrugada. O representante declarou que assim que o papel tiver em sua posse, o destino do jogador será selado e, consequentemente, anunciado.



— Assim que liberar decidiremos o seu futuro — resumiu o empresário.

O técnico Cristovão Borges vê em Wagner a oportunidade de colocar as suas ideias de planejamento na equipe, por já conhecer e ter trabalhado com o jogador. Além do Vasco, outros clubes se interessaram no atleta, mas o presidido por Eurico Miranda foi o preferido pelo meia. Ele, inclusive, já está no Rio de Janeiro resolvendo questão sobre o imóvel que irá residir no retorno.

Mesmo com o desfecho ocorrendo nesta terça-feira como o esperado, Wagner não deve seguir para os Estados Unidos para se juntar ao elenco na sequência da pré-temporada com a disputa da Florida Cup. Se integrará ao elenco na segunda-feira, quando o elenco estará de volta ao Rio de Janeiro. O contrato será de uma temporada.

Vale lembrar que até agora, o Vasco confirmou somente as contratações do meia Escudero e do atacante Muriqui. Para o ataque, aguarda a rescisão de Luis Fabiano no Tianjin Quanjian, também da China, que está para ocorrer. Ainda há a chance pelo lateral-esquerdo Moisés, do Corinthians.

Até a estreia no Campeonato Carioca, dia 29, a ideia do vice de futebol, Eurico Brandão, é a de fechar o grupo do Vasco. Wagner seria uma grata surpresa para a torcida.

