Rio do Sul recebe Sesi-SP no primeiro jogo da Superliga no ano

O Rio do Sul terá uma novidade para a torcida catarinense no primeiro jogo em casa pelo returno da Superliga feminina de vôlei 2016/2017. A equipe catarinense receberá, nesta sexta-feira, o Sesi-SP, às 21h30min, no ginásio Artenir Werner, em Rio do Sul. Será a primeira partida das catarinenses na competição sob o comando do treinador Pedro Castelli Filho. O jogo é válido pela primeira rodada do returno e terá transmissão ao vivo do SporTV.

No primeiro turno, no ginásio do Sesi, em Santo André (SP), o Rio do Sul levou a melhor no duelo contra o Sesi-SP e venceu por 3 sets a 1. Na classificação geral, o time catarinense aparece na décima colocação, com nove pontos (três vitórias e oito derrotas). Na sequência vem o Sesi-SP na 11ª colocação, com quatro pontos (um resultado positivo e 10 negativos). O Rio de Janeiro lidera, com 31 pontos.



O treinador do Rio do Sul, Pedro Castelli Filho, comentou sobre o início do trabalho no comando da equipe catarinense.

– A receptividade foi muito boa e o time está com um bom astral, o que é importante. Vamos agora trabalhar muito para a partida de sexta-feira. Esperamos o apoio do torcedor e que a equipe possa conseguir uma vitória em casa e retomada de resultados positivos no campeonato – disse Pedro Castelli Filho.

Pelo lado do Sesi-SP, a levantadora e capitã da equipe, Giovana, acredita que o time da capital paulista tem tudo para fazer uma boa apresentação nesta sexta-feira.

– É o primeiro jogo do segundo turno e temos mais uma oportunidade de buscar novos resultados. As expectativas são as melhores e estamos renovadas e recuperadas para apresentar o melhor que podemos – afirmou Giovana.

