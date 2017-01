Robben renova por um ano com Bayern de Munique

Novo acordo

O holandês Arjen Robben, 32 anos, prolongou o contrato com o Bayern de Munique até o fim da próxima temporada, anunciou nesta segunda-feira o clube alemão em nota.

— Arjen é um dos melhores profissionais do mundo em sua posição — elogiou o dirigente do Bayern Karl-Heinz Rummenigge, que sempre havia afirmado a vontade de manter o atacante holandês no clube.

— Ele está no Bayern há quase oito anos e se tornou ao longo do tempo uma peça importante de nossa equipe — continuou Rummenigge.

— Estou feliz de jogar um ano mais no Bayern — comemorou o jogador. — A equipe é uma das melhores do mundo e Munique se tornou uma segunda pátria para mim e para minha família.

Comprado junto ao Real Madrid em 2009, o Robben rapidamente construiu um ataque explosivo ao lado do francês Franck Ribéry, ajudando o Bayern a ganhar diversos títulos.

Com o clube bávaro, Robben conquistou uma Liga dos Campeões (2013), uma Supercopa da Uefa, cinco Campeonatos Alemães e quatro Copas da Alemanha.

Segundo o site Sport1, foi Robben que optou por uma renovação de contrato de apenas um ano, com o objetivo de se dar mais opções ao fim do vínculo, quando terá 34 anos.