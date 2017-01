Robinho celebra chance de defender a Seleção no dia do aniversário

Convocado

Nesta quinta-feira, o atacante Robinho recebeu um presente antecipado de aniversário de 33 anos. No dia em que completará mais uma primavera, o atleta do Atlético-MG ficará pelo menos no banco de reservas da Seleção no amistoso contra a Colômbia, no próximo dia 25, no Estádio Nilton Santos. O dinheiro arrecadado será revertido para ajudar as famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense.



- Jogar pela seleção no dia do meu aniversário é um grande presente e uma grande honra! Obrigado, Deus! Tmj (Tamo junto) - escreveu o jogador na rede social. Ele também falou sobre a convocação para a TV do clube - comemorou Robinho em uma postagem no Instagram.



Em entrevista à TV Galo, o atacante também falou sobre a convocação e se mostrou solícito a jogar como 'falso 9'. Isso porque o treinador Tite não convocou um centroavante de ofício.



- Sem dúvidas(estou feliz por voltar à Seleção). A gente trabalha para isso. acho que devido ao nosso esforço, ao nosso empenho, a gente está sendo premiado. Agora é continuar trabalhando sério, sempre com humildade e representar bem o nosso país. Se eu tiver que jogar como falso 9, não verie problema nenhum. Vou assumir a responsabilidade e fazer o meu melhor - comentou - comentou.