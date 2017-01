Rogerinho enfrenta francês Gilles Simon em busca de feito inédito na carreira

Tênis

O brasileiro Rogério Dutra Silva tenta, por volta das 23h30min (de Brasília) desta quarta-feira, alcançar pela primeira vez a terceira rodada de um Grand Slam. Depois de superar o norte-americano Jared Donaldson, o tenista de 32 anos encara o francês Gilles Simon, número 25 do ranking mundial.



Favorito, o europeu venceu o único confronto entre os dois até hoje. Em 2016, em Roland Garros, ganhou de Rogerinho com parciais de 7/6(5), 6/4 e 6/2.

Esta é a primeira vez que o brasileiro disputa o Australian Open. Em Grand Slams, o melhor desempenho de Rogerinho se deu no US Open, onde atingiu a segunda rodada em três oportunidades: 2011, 2012 e 2013. Em Roland Garros e Wimbledon, sempre estacionou na primeira rodada.



Outros brasileiros estarão em quadra nas duplas



22h - Marcelo Melo e Lukasz Kubot x Johan Brunstrom e Andreas Siljestrom

22h - André Sá x Leander Paes x Treat Huey e Max Mirnyi

2h30min - Bruno Soares e Jamie Murray x Sam Querrey e Donald Young



*ZHESPORTES