Rogerinho não é páreo para Simon e dá adeus em Melbourne

Único brasileiro vivo na chave de simples, o paulista Rogério Dutra Silva não conseguiu fazer frente ao francês Gilles Simon e está eliminado do Aberto da Austrália. A partida teve parciais de 6/4, 6/1 e 6/1 e durou 1h36min. Simon agora terá pela frente o vencedor do duelo entre o canadense Milos Raonic e o tenista de Luxemburgo, Gilles Muller.

A partida teve um início bastante equilibrado, e Rogerinho conseguiu fazer frente ao jogo do francês. No entanto, o brasileiro cometeu alguns erros que lhe custaram o saque no sétimo game, dando a Simon a única quebra do set. O francês manteve a vantagem e fechou em 6/4.

Folgado na partida, Simon abriu o segundo set rapidamente com duas quebras de saque, marcando 4/0 no placar. Rogerinho chegou a ter um break point no sexto game, mas não conseguiu aproveitar e acabou sendo quebrado novamente em seguida, perdendo o set por 6/1.

O panorama do terceiro set foi bem parecido com o segundo. Simon converteu a quebra já no segundo game, abriu 3/0 de vantagem e não deu chances ao brasileiro. Rogerinho voltou a ser quebrado no sexto game e viu o francês sacar para fechar em 6/1 e liquidar a partida.