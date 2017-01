Rogerinho vence de virada e é único brasileiro na 2ª rodada na Austrália

Na raça

Uma belíssima vitória de virada foi conquistada pelo número três do Brasil e 100º do mundo, Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, diante do jovem norte-americano Jared Donaldson, 101º, pupilo de Mardy Fish, na estreia do Aberto da Austrália. Aos 32 anos de idade, Rogerinho batalhou e, após uma batalha de 3h5min, fechou o placar em 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 0/6, 6/1, 6/4 e 6/4, tendo disparado 14 aces contra 11 do adversário em todo o jogo.

Após conquistar sua quarta vitória em um torneio do Grand Slam, a primeira em Melbourne, Rogerinho busca uma terceira rodada inédita contra o francês Gilles Simon.

O jogo

Em quadra em Melbourne pela primeira vez na carreira, o paulistano Rogerio Dutra Silva sentiu o peso da estreia apresentando dificuldades na devolução de saque já no primeiro game. Inexperiente, o adversário também cometeu seus vacilos, e os dois tenistas enfrentaram alguns games complicados no início.

Com mais tempo de bola na devolução de saque, Donaldson conquistou a quebra de saque no sexto game e buscou administrar a vantagem. Rogerinho, por sua vez, arriscou tentando movimentar o rival, que torceu o pé buscando defender-se da variação do brasileiro no oitavo game.

A torção exigiu tratamento com fisioterapeuta em quadra e, quando voltou, Donaldson parecia novo, fechou com segurança o primeiro set e passou como um trator no segundo, conquistando três quebras de saque e aplicando um pneu pra cima de um errático Rogerinho.

Batalhador que nasceu no saibro, Rogerinho não desistiu, mas mudou de postura em quadra. Buscou forçar saque, tentar as linhas e alongar a disputa de bolas. Na devolução, o brasileiro tentou agredir ainda mais o backhand do adversário, golpe do qual foge, e usou seu backhand para cruzar bem as bolas em ângulos de difícil defesa. Como resultado, Rogerinho abriu 5/0 com duas quebras e administrou o placar.

Confiante e com uma nova tática em quadra, o brasileiro abriu o quarto set pressionando, conquistou a quebra de saque no terceiro game e manteve a diferença.

No quinto e decisivo set, o brasileiro seguiu tentando cansar cada vez mais o adversário. Abriu com quebra de saque e ao ter 2/1 no placar, viu Donaldson pedir novo atendimento fisioterápico, desta vez para um problema no púbis. Após o tempo de atendimento, o norte-americano voltou agressivo, devolveu a quebra de saque e igualou o placar em 2/2. Rogerinho não se deu por vencido, seguiu agressivo e, no quinto game, conquistou a quebra crucial. O jogo seguiu com o brasileiro muito mais sólido. Ele teve match-point no nono game, mas viu o adversário salvar e precisou sacar firme para fechar a partida.