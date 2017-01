Roma vence a Udinese por 1 a 0 e pressiona a líder Juventus

Perto da liderança

A Roma, segunda colocada no Campeonato Italiano, venceu a Udinese, 11ª, por 1 a 0 neste domingo, chegou à terceira vitória seguida e diminuiu a distância para a líder Juventus, que joga mais tarde contra a Fiorentina, para apenas um ponto.

O único gol do jogo foi do belga Radja Nainggolan, aos 12 minutos do primeiro tempo. O bósnio Edin Dzeko ainda perdeu um pênalti.

Nos outros jogos da rodada, o Napoli venceu por 3 a 1 o lanterna Pescara. Todos os gols vieram no segundo tempo, com Lorenzo Tonelli abrindo o placar logo no primeiro minuto. O eslovaco Marek Hamsik ampliou aos quatro e o belga Dries Mertens aos 40. O Pescara diminuiu de pênalti com Gianluca Caprari, aos 49 minutos.

A Lazio venceu o Atalanta (7°) por 2 a 1 e ocupa a quarta colocação, a cinco pontos do líder.

Nos outros jogos de domingo, Sampdoria (13°) e Empoli (17°) empataram sem gols, e o Sassuolo (16°) goleou o Palermo (18°) por 4 a 1, resultado importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Mais cedo, o Cagliari (10°) recebeu o Genoa (14°) e também goleou por 4 a 1.

No último jogo de domingo, a Juventus visita a Fiorentina (9°). Na segunda-feira, o Torino (8°) recebe o Milan (6°) para fechar a 20ª rodada.

A Juve ainda tem um jogo a menos, devido à disputa da Supercopa da Itália no Catar. A Velha Senhora perdeu para o Milan nos pênaltis.