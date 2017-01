Rômulo viaja à Rússia para buscar liberação do Spartak

Faltam detalhes

O Flamengo e Rômulo já estão acertados há algum tempo e falta só a liberação do Spartak Moscou para ele assinar e ser anunciado como novo reforço do clube. Para isso, o volante viaja nesta quarta-feira para a capital russa. Segundo o LANCE!, a viagem trata-se de mera formalidade e o distrato já está acertado. Toda a burocracia deve ser resolvida até o fim de semana.



Assim, Rômulo perderá o início da pré-temporada rubro-negra. O grupo se reapresenta nesta quarta-feira apenas com o lateral-esquerdo Trauco e o meia Conca como reforços oficializados. A expectativa é que o volante retorne ao Brasil até o início da próxima semana.

Como em outras negociações, o rubro-negro não interfere e espera o desfecho das negociações entre Rômulo e Spartak. O clube russo exigiu uma compensação financeira para liberar o jogador antes do fim do seu contrato, até junho de 2017. Isso já foi acertado pelos representantes do volante.



Nesta terça-feira teve mais uma prova de que Rômulo está perto de fechar com o Flamengo. O preparador físico do volante, Cleojones Cearense, fez uma publicação em uma rede social indicando que o jogador estava indo para o time carioca;



Natural de Picos, no Piauí, Rômulo foi revelado pelo Porto de Caruaru. Ele ganhou destaque nacional atuando pelo Vasco, onde se tornou um dos destaques do time e acabou campeão da Copa do Brasil de 2011. O volante também disputou a Olimpíada de Londres, em 2012, e também teve passagem pela Seleção Brasileira.



