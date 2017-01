Ronaldo Conceição comemora acerto com o Peñarol

Casa nova

O Peñarol terá mais um brasileiro na sua zaga na Copa Libertadores 2017. Ex-jogador do Inter, Ronaldo Conceição acertou seu retorno ao Uruguai para defender, pela primeira vez, a camisa amarela e preta do time de Montevidéu — e será companheiro do ex-gremista Bressan. O zagueiro, que estava no Atlético-MG, já teve passagens por Nacional e River Plate no país vizinho, e comemorou a chance de defender o clube uruguaio na nova temporada.



Leia mais:

Coritiba se reúne com Assis e sai otimista sobre Ronaldinho

Mercado da bola: as novidades desta terça no futebol brasileiro

Chapecoense luta, mas é eliminada da Copinha pelo Paulista de Jundiaí



— Não estava feliz no Atlético, tive poucas oportunidades, e optei pela rescisão de contrato para dar sequência à minha carreira. Vai ser minha terceira passagem pelo Uruguai. Hoje tenho 29 anos, sou experimentado em campeonatos internacionais, e isso é a realização de um sonho, de defender uma camisa como a do Peñarol — disse o jogador.

Nascido em Capão da Canoa e revelado pelo antigo RS Futebol, Conceição lembrou da sua passagem pelo grupo do Inter campeão da Libertadores em 2010 e destacou a expectativa de bons jogos contra o Palmeiras — principalmente após a entrevista explosiva de Felipe Melo nesta terça-feira.

— Tive essa experiência de Libertadores por um time grande no Inter. Conheço muito o futebol uruguaio, joguei contra o Palmeiras na última Libertadores (pelo River Plate), e eles vêm mais forte. Vai ser uma briga bonita, o futebol uruguaio costuma ser brigador. Sobre o Felipe Melo, bate e volta, né. O futebol não pode passar para este lado. Mas, se chegar, temos que responder. Com certeza vai ser um jogo bem pegado — completou.

*ZH Esportes