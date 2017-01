Ronda Rousey cita "fundo do poço" em publicação sobre recomeço

Nas redes

Dias após publicar um comunicado com uma mensagem aos fãs após a derrota sofrida no UFC 207, Ronda Rousey voltou a expressar seus sentimentos na internet. Dessa vez, ela usou uma frase da escritora J. K. Rowling, autora do sucesso Harry Potter.

– E o fundo do poço se torna a fundação sólida em que reconstruí minha vida – publicou a estrela do UFC, que teve mais de 300 mil curtidas.



Leia mais:

Cris Cyborg e Amanda Nunes são indicadas a prêmio de "lutadora do ano" do MMA



Após o nocaute sofrido contra Amanda Nunes em seu retorno ao octógono, Ronda Rousey ainda não se pronunciou a respeito de seu futuro no MMA.



Uma foto publicada por rondarousey (@rondarousey) em Jan 9, 2017 às 1:37 PST

* LANCEPRESS