Sagna terá de explicar polêmica no Instagram à Federação Inglesa

Crítica à arbitragem

Sagna (E), do Manchester City, disse que seu time jogou com "10 contra 12"

Sagna (E), do Manchester City, disse que seu time jogou com "10 contra 12" Foto: Lindsey PARNABY / AFP

O lateral francês Bacary Sagna, do Manchester City, terá de explicar à Federação Inglesa de Futebol (FA) a mensagem publicada na rede social Instagram, na qual coloca em dúvida a imparcialidade do árbitro da partida diante do Burnley, nesta segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola, que também fez críticas à arbitragem, venceu por 2 a 1.

"10 contra 12... Mas lutamos e ganhamos como uma equipe", escreveu o jogador francês de 33 anos, antes de apagar a menção "10 contra 12" de sua mensagem.

Leia mais:

Zidane completa um ano de sucesso como técnico do Real Madrid

Douglas Costa prevê temporada positiva: "2017 será meu ano"

Juventus contrata o venezuelano Tomás Rincón

O post de Sagna:

Foto: Reprodução / Instagram

A FA deu como prazo a Sagna até sexta-feira para explicar o comentário. A entidade segue uma política estrita em relação ao uso das redes sociais e proíbe formalmente os jogadores de colocarem em dúvida a integridade dos árbitros.



Após a vitória sobre o Burnley, o técnico do City, o espanhol Pep Guardiola, criticou o árbitro. O técnico catalão não concordou com a expulsão do volante brasileiro Fernandinho no primeiro tempo e reclamou de falta não marcada no goleiro Claudio Bravo no gol sofrido pelos "Citizens".

*AFP