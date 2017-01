Santos avança em negociação com Wolfsburg para ter Bruno Henrique

Copa da Itália

O Santos deu um passo à frente para contratar o atacante Bruno Henrique, de 26 anos, do Wolfsburg. Os alemães já aceitaram o valor oferecido pelo Peixe, mas o que resta para a conclusão do acordo é um fator comum referente ao número de prestações a serem pagas pelo Alvinegro.



Dirigentes do Peixe afirmam que a ideia é "diluir" o valor no maior número de parcelas possíveis para que contas futuras do clube não sejam comprometidas. Embora os alemães tenham pago cerca de R$ 20 milhões para tirar o atacante do Goiás em 2015, o prejuízo já é admitido em Wolfsburg e ele deve ser vendido por até R$ 14 milhões (referentes à totalidade de seus direitos). Pessoas envolvidas na negociação ainda reforçam que outro clube brasileiro manifestou interesse, mas não oficializou uma proposta.

Anteriormente, O Wolfsburg estava disposto a emprestar o atacante por 500 mil euros (R$ 1,7 milhões) com cláusula de compra garantida ao fim do vínculo fixada em contrato.

A diretoria santista acredita que o atleta revelado pelo Cruzeiro pode render frutos no futuro, mesmo aos 26 anos, e que ele chegaria brigando por espaço para ser titular. O técnico Dorival Júnior sugeriu a contratação de Bruno Henrique quando ele se destacou pelo Goiás, tendo anotado sete gols no Brasileirão.

Recentemente, o próprio jogador, que está em baixa na Alemanha, disse em entrevista ao site do Sportv que gostaria de defender o Santos.

– Conversei com os dirigentes e eles estão dispostos a liberar. Estou ansioso pela resposta. Acho que a liberação sai. A questão aqui não foi a adaptação e sim as oportunidades. O interesse do Santos é antigo. Quando atuava pelo Goiás, eles me procuraram, mas o Wolfsburg veio com uma proposta melhor. Fico muito feliz pelo interesse do Santos novamente. Estou ansioso. É um time que me identifico muito pelo estilo de jogo, pelo estilo do Dorival. Joga para a frente, buscando sempre o gol e o futebol bonito. Será um prazer vestir essa camisa, a camisa de tantos craques como Pelé e Neymar – declarou.

Até agora, o Peixe já acertou as contratações de Cleber, Leandro Donizete, Matheus Ribeiro, Kayke e Vladimir Hernández.

