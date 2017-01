São Paulo e Palmeiras são eliminados. Veja como foi a terça-feira na Copinha

Resumão

O Inter entrará em campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Taboão da Serra, com a atenção redobrada. Isso por que a terça-feira foi marcada pela eliminação de alguns dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.



O primeiro a tombar foi o São Paulo, que foi superado nos pênaltis pela Chapecoense. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o time do Oeste catarinense levou a melhor: 4 a 2.

No último jogo do dia, o Palmeiras, melhor campanha do grupo 7, perdeu por 1 a 0 para o Sport, segundo colocado da chave 8. O gol da vitória pernambucana foi marcado por Wallace, aos 2 minutos do segundo tempo.

Outras equipes tradicionais também foram eliminadas nesta terça-feira. O Vitória perdeu por 1 a 0 para o RB Brasil. O Santa Cruz foi despachado pelo Primavera, que venceu por 3 a 2. Já o Atlético-PR caiu nos pênaltis (4 a 3) para o Ituano, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Mais grandes times entram em campo na Copinha nesta quarta-feira. Confira abaixo a lista completa dos jogos.

Terça-feira, dia 10 de janeiro



16h - Batatais 3x3 Ferroviária (5x4)

16h - Botafogo-SP 1x1 Vasco (2x4)

16h - Vitória 0x1 RB Brasil

16h - Nova Iguaçu 2x3 Capivariano

16h - Primavera 3x2 Santa Cruz

16h - Ituano 1x1 Atlético-PR (4x3)

18h30min - Paulista 1x0 Atlético-GO

18h45min - São Paulo 0x0 Chapecoense (2x4)

19h - São Carlos 3x2 Independente

21h - Palmeiras x Sport

Quarta-feira, dia 11 de janeiro

14h - Juventude x Santo André

15h - Grêmio Osasco x Juventus

15h30min - Santos x Flamengo-SP

16h - Coritiba x Taubaté

16h - Ceará x Mogi Mirim

16h - Bahia x Cruzeiro

16h - Goiás x São Caetano

16h - Avaí x Rio Branco-AC

16h - Figueirense x Fluminense

16h30min - Santo André x Estanciano

18h - Bragantino x Trindade

18h45min - Corinthians x Manthiqueira

21h - Flamengo x Nacional-SP

21h - Inter x Taboão da Serra

