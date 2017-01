São Paulo estreia na Copa São Paulo com goleada de 6 a 0 sobre o Genus

Patrola tricolor

Para manter a empolgação dos 12 títulos conquistados nas categorias de base no ano passado, o São Paulo abriu a Copa São Paulo de Juniores de 2017 com uma goleada em cima do modesto Genus-RO. Com dois gols de Frizzo, dois de Heron e mais um de Éder Militão e Geovane, os meninos de Cotia golearam na Arena Capivari, no interior de São Paulo, por 6 a 0.

O time escalado pelo técnico André Jardine nesta terça-feira é bem diferente daquele que venceu cinco de seis competições disputadas ano passado. A reformulação ocorreu por razões diversas: tem os que estouraram a idade para jogar na base, quem está com a Seleção Brasileira sub-20 e especialmente os jogadores selecionados por Rogério Ceni, técnico da equipe profissional, para integrar a pré-temporada realizada nos Estados Unidos. O desmanche não cobrou seu preço. Ao menos nesta estreia da Copinha.

Logo aos dois minutos, o goleiro Gabriel Sarges saiu jogando errado e bateu tiro de meta nos pés do camisa 10 tricolor, Frizzo, que acelerou o passo e chutou no canto direito para abrir o placar. O São Paulo continuou melhor, perdeu chances, mas já aumentou a contagem aos 26, com novo erro defensivo do Genus e outro gol de Frizzo, e aos 31, com batida de pênalti de Éder Militão no canto esquerdo de Gabriel após pênalti sofrido por Caique. Cabia mais. No último minuto do primeiro tempo, Liziero caprichou na cavadinha para Matheus Lu, que cruzou para o centroavante Heron ampliar a goleada.

A superioridade continuou à toda no segundo tempo, quando Heron driblou Gabriel Sarges e marcou o quinto gol logo aos dois minutos. Pouco depois, André Jardine fez quatro alterações de uma vez (agora são possíveis até seis segundo o regulamento), e acionou Geovane, Gabriel Novaes, Léo Natel e Paulo Bóia nas vagas de Matheus Lu, Heron, Frizzo e Caique, trocando o ataque inteiro. Aos 27, Paulo Bóia e Gabriel Novaes tabelaram e a missão de finalizar coube a Geovane, autor do sexto gol.

Campeão em 1993, 2000 e 2010, o São Paulo iniciou a caminhada na Copa São Paulo de 2017 com o pé direito. O próximo passo será quinta-feira, às 16h, contra a União Barbarense.

