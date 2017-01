São Paulo-RG e Brasil-Pel empatam sem gols em amistoso no Aldo Dapuzzo

Clássico regional

A quarta-feira foi de clássico na Região Sul do Estado. São Paulo-RG e Brasil-Pel entraram em campo, no Aldo Dapuzzo, em jogo de preparação para o Campeonato Gaúcho. Os torcedores não puderam, porém, preparar o grito de gol: cheio de testes, o confronto terminou em 0 a 0.

Este foi o segundo teste dos rio-grandinos para o Gauchão. No fim de semana, a equipe de Gilson Maciel havia entrado em campo no Vieirão e perdido por 5 a 0 para o Cruzeiro-RS. No dia 21 de janeiro, a equipe enfrenta novamente o Brasil-Pel, desta vez no Bento Freitas.



Para Rogério Zimmermann, esta foi a primeira oportunidade de analisar a equipe. No sábado, a equipe volta a fazer um amistoso. Desta vez contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.



*ZHESPORTES