Seleção brasileira de judô faz primeira convocação do ciclo olímpico

No tatame

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou 18 atletas para o primeiro Treinamento de Campo Nacional de 2017, que acontecerá de 22 a 28 de janeiro, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Para essa atividade, que marca o início do novo ciclo olímpico para Tóquio 2020, foram chamados, entre outros, atletas que lutaram os Jogos Olímpicos do Rio, como os medalhistas Rafaela Silva, ouro no Rio, a gaúcha Mayra Aguiar e Rafael "Baby" Silva, ambos medalhistas de bronze em 2016. Além deles, os 27 classificados para a seleção pela seletiva que acontece no dia 14 de janeiro, em Osasco, também integrarão o grupo em Pinda.

– Esse treinamento concretiza o início do nosso trabalho em 2017 já visando ao Mundial de Budapeste e, a longo prazo, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Será um treino importante para começarmos a trabalhar com as novas regras e também para conhecermos os novos integrantes da seleção que passarão pela seletiva do dia 14 – comentou Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento da CBJ.

Para compor a seleção feminina foram convocadas as judocas Nathália Brígida (48kg), Érika Miranda (52kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg) e Sarah Menezes (52kg), que se apresentará, pela primeira vez, em sua nova categoria desde que decidiu subir do peso-ligeiro (48kg) para o meio-leve (52kg).

A equipe masculina será formada por Felipe Kitadai (60kg), Eric Takabatake (60kg), Victor Penalber (81kg), Leandro Guilheiro (81kg), Tiago Camilo (90kg), Eduardo Bettoni (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), Rafael Silva (+100kg) e David Moura (+100kg).

*ZHESPORTES