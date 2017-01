Seleção masculina de handebol conquista primeia vitória no Mundial da França

Segunda partida

A seleção brasileira masculina de handebol conquistou neste sábado (14), sua primeira vitória no Campeonato Mundial, que está sendo realizado na França. Depois da derrota para os donos da casa, na partida de estreia, o time comandado por Washington Nunes superou a Polônia, por 28 a 24, no Parc des Expositions, em Nantes.



Com a primeira vitória, o Brasil manteve chances de classificação no Grupo ¿A¿, que ainda tem Japão, Noruega e Rússia. O artilheiro brasileiro foi o armador direito Zé Guilherme, com oito gols. O outro armador, Haniel, fez sete, enquanto o pivô Tchê fez três gols. Henrique Teixeira, João e Oswaldo Guimarães fizeram dois gols, cada um. Lucas Cândido, Thiagus Petrus, Fábio Chiuffa e Cleryston marcaram uma vez.



