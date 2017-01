Sem acerto com a Juventus, Dybala pode parar em gigante espanhol

Mudança?

Paulo Dybala é um dos jogadores mais cobiçados nesta janela de transferências. O atacante da Juventus ainda não acertou sua permanência com o clube de Turim e abre caminho para uma possível transferência para a Espanha. Os mais interessados são os gigantes Real Madrid e Barcelona.



Apesar de ter contrato com a Velha Senhora até 2021, o jogador pode acabar indo para o time Merenguue. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o presidente do Real, Florentino Pérez, confirmou que já tem o 'sim' do atleta de 23 anos.

– Florentino Pérez, atualmente, tem essa segurança. Há negociação, baseada em milhões, para convencer a Velha Senhora – diz trecho da reportagem do periódico espanhol.

Leia mais

Com golaço de Giroud, Arsenal vence o Crystal Palace

Em mensagem de Ano Novo, Kroos "provoca" brasileiros lembrando 7 a 1

Tottenham abre o ano com goleada sobre o Watford no Inglês



Na atual edição do Campeonato Italiano, Dybala tem três gols e duas assistências. A equipe de Turim volta a campo somente no dia 8 de janeiro, às 17h45min (de Brasília), em casa, diante do Bologna. O time alvinegro é o líder do Italiano, com 42 pontos.

*LANCEPRESS