Sem Cueva, elenco do São Paulo se apresenta para Rogério Ceni

Mito no comando

A temporada de 2017, enfim, começou para o São Paulo. Na manhã desta quarta-feira, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e foi recebido pelo novo técnico, Rogério Ceni. O Mito levou o grupo para reunião, que teve participação do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, e apresentou novidades na comissão técnica.



O inglês Michael Beale e o francês Charles Hembert, que chegaram junto com Ceni, já puderam conversar com os atletas e trabalharão diretamente com o auxiliar Pintado. Na preparação de goleiros, Haroldo Lamounier retornou do sub-20 e agora terá um assistente, Otávio Ohl. Na preparação física, Zé Mário Campeiz trabalhará com Pedro Campos, também do sub-20.



Saíram Carlos Gallo, que voltará a supervisionar a preparação de goleiros em Cotia, e o coordenador técnico Renê Weber, que não trabalhará mais no clube. Os recém-chegados Sidão, Wellington Nem e Neílton puderam conhecer os novos companheiros, bem como Foguete, Júnior, Araruna, Shaylon e o goleiro Thiago, que foram promovidos das categorias de base.



Cícero, mais uma das contratações para 2017, está em férias nos Estados Unidos e se juntará ao grupo em Bradenton nesta sexta-feira, cidade onde o Tricolor fará o restante da pré-temporada. Quem também só deve viajar mais tarde é o peruano Cueva, que está em Lima sob acompanhamento médico para curar um abcesso periamigdaliano.



Os atletas que não participarão da Florida Cup se apresentam no CT no próximo dia 11. Quem voltou ao trabalho nesta quarta passou por novos exames médicos e avaliações com preparadores físicos, fisioterapeutas e fisiologistas.

Por fim, Ceni e seus novos auxiliares ainda se apresentaram para os demais funcionários do CT. Durante a tarde, o Mito comanda o primeiro treino com bola para os profissionais, depois de passar o início da semana integrado com a equipe sub-17.



