Sem espaço, Cruzeiro anuncia dispensas de Willians e de Mena

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a dispensa do volante Willians e do lateral-esquerdo Mena. Os dois estão livres para negociar com outro clube e foram liberados da reapresentação do clube na Toca da Raposa II.



Na última temporada, o volante esteve emprestado ao Corinthians enquanto o lateral foi cedido ao São Paulo. Com o término do vínculo, a dupla voltou à Raposa, mas a diretoria optou por não seguir com os atletas, mesmo com contratos ainda vigentes.

O lateral tem vínculo até janeiro de 2018 e chegou a receber proposta do São Paulo e do Inter.

