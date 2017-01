Sem jogadores da dupla Gre-Nal, seleção sub-20 estreia no Sul-Americano

Revelações

Sem nenhum jogador da dupla Gre-Nal, a seleção brasileira inicia nesta quarta-feira a sua trajetória no Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Equador. Depois de ficar em penúltimo lugar em 2013 e na quarta posição em 2015, o Brasil tenta retomar a hegemonia no torneio — é o maior campeão, com 11 títulos, e venceu três edições seguidas entre 2007 e 2011. A estreia é contra os donos da casa.

O grupo ficou um período de 10 dias em Quito na preparação sob o comando do técnico campeão olímpico Rogério Micale. A delegação viajou nesta segunda-feira para Riobamba, cidade de 150 mil habitantes que receberá os quatro jogos brasileiros na fase de grupos.

Leia mais:

Inter abusa dos erros e é eliminado pelo Corinthians da Copa São Paulo

Após eliminação do Grêmio, técnico defende: "Os meninos têm qualidade"

Conmebol anuncia mudança em sede do Sul-Americano Sub-20

Como folga apenas na quinta rodada, o Brasil jogará a cada dois dias entre a estreia contra o Equador e o último jogo, na terça-feira da semana que vem, diante da Colômbia.

A seleção não tem uma grande estrela, mas alguns jogadores já estão consolidados em seus times. O zagueiro Lyanco (São Paulo), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Corinthians) e os atacantes David Neres (São Paulo), Felipe Vizeu (Flamengo) e Richarlison (Fluminense) têm aparições regulares por suas equipes. A base é formada por jogadores que atuam no Brasil. Os únicos que atuam fora do país são o lateral Rogério (Juventus), o zagueiro Lucas Cunha (Braga) e o meia Caio Henrique (Atlético de Madrid).

Grupo A: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai

Grupo B: Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Venezuela

Tabela da seleção brasileira:

18/1, 22h15min Equador x Brasil

20/1, 20h Brasil x Chile

22/1, 16h45min Brasil x Paraguai

24/1, 22h15min Colômbia x Brasil

Grupo da seleção sub-20:

Goleiros: Caíque (Vitória), Cleiton (Atlético-MG) e Lucas Perri (São Paulo);

Laterais: Dodô (Coritiba), Gustavo Cascardo (Atlético-PR), Guilherme Arana (Corinthians) e Rogério (Juventus-ITA);

Zagueiros: Gabriel (Avaí), Léo Santos (Corinthians), Lucas Cunha (Braga-POR) e Lyanco (São Paulo);

Meias: Caio Henrique (Atlético de Madrid-ESP), Douglas Gomes (Fluminense) Douglas Luiz (Vasco), Maycon (Ponte Preta), Lucas Paquetá (Flamengo) e Everton Felipe (Sport);

Atacantes: Artur (Palmeiras), Caio Monteiro (Vasco), David Neres (São Paulo), Felipe Vizeu (Flamengo), Matheus Sávio (Flamengo) e Richarlison (Fluminense).

*ZHESPORTES