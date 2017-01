Sem Libertadores, Corinthians prevê arrecadação até 11% inferior em 2017

Finanças do Timão

A ausência na disputa da Libertadores e uma série de outros problemas vão comprometer as finanças do Corinthians em 2017. O clube divulgou sua previsão orçamentária para a temporada, indicando uma expectativa de arrecadação de aproximadamente R$ 279 milhões. O valor é superior ao que estava previsto para o ano passado (R$ 267 milhões), mas é quase 11% inferior ao que foi realmente obtido em 2016: R$ 312 milhões.

Exatamente por conta da perspectiva mais modesta de arrecadação que o Corinthians prevê um superávit igualmente reduzido — até a divulgação do último balancete, em setembro, antes do pagamento de importantes dívidas, a expectativa era de fechar 2016 no azul em R$ 126 milhões (contrariando a previsão inicial de R$ 56 milhões).

Para 2017 a expectativa é obter R$ 69 milhões como diferença entre a arrecadação e as despesas, que são previstas em torno de R$ 213 milhões. O clube ainda não divulgou o balanço fechado das contas do ano passado.



Entre as receitas esperadas pelo Corinthians para 2017 estão direitos de transmissão (R$ 154 milhões), patrocínios (R$ 88 milhões), lucros de marca e licenciamentos (R$ 21 milhões), programa Fiel Torcedor (R$ 17 milhões) e outras diversas, que somam cerca de R$ 23 milhões.

O clube ainda esclarece no documento que os itens "bilheteria" e "explorações comerciais" estão zerados, justamente por conta da necessidade de pagamento das obras da Arena Corinthians. No total, são R$ 279 milhões previstos como arrecadação.

Já as despesas esperadas de R$ 213 milhões correspondem aos gastos em pessoal (R$ 121 milhões em salários e encargos, R$ 16 milhões em direitos de imagem, R$ 41 milhões em amortização/direitos federativos), administrativos (R$ 16,8 milhões), depreciação de ativos (R$ 3 milhões) e serviços (mais R$ 16,6 milhões). A previsão de gastos é praticamente um espelho daquilo que foi feito em 2016, que fechou em R$ 218 milhões. As únicas variações notáveis foram justamente na arrecadação.



Em 2017, o Corinthians já investiu cerca de R$ 9 milhões em contratação de jogadores. Foram sete reforços anunciados — Jô, Kazim, Gabriel, Luidy, Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Pablo. A equipe disputará o Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Na Florida Cup, torneio de pré-temporada que abriu o ano, o time foi vice-campeão.



*LANCEPRESS