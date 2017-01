Sem oferta para Gum deixar o Fluminense, agente diz: "Continuamos esperando"

Mercado

Ao que tudo indica, Gum disputará mais uma temporada pelo Fluminense em 2017. O ex-zagueiro do Inter, bastante criticado pela torcida no ano passado, teve a saída especulada desde o fim do último Campeonato Brasileiro, mas, de acordo com seu empresário, não chegou nenhuma proposta oficial ao zagueiro tricolor.

- Gum tem um contrato de mais dois anos e tem que cumpri-lo. Por enquanto, não houve nenhuma situação concreta para conversarmos. A não ser que o Fluminense tenha. Mas se tivesse acho que teriam levado até a gente contou o agente do zagueiro, Jorge Moraes, ao jornal "Extra".

O empresário acrescentou que o interesse do Trabzonspor, da Turquia, nunca se converteu em proposta. O clube turco foi colocado como o destino mais provável do defensor de 31 anos, que defende o Fluminense desde 2009.

- Oficial não. Realmente houve sondagem. E a gente continua esperando algo.

Bicampeão brasileiro e um dos líderes do Tricolor nas últimas temporadas, Gum tem um dos salários mais altos do elenco. Assim, a diretoria do Flu vê a saída do zagueiro com bons olhos, já que o clube vive dificuldades financeiras.

* ZH Esporte