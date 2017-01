Serena supera Bencic na estreia em Melbourne e encara Safarova

Sem sustos

Atual vice-campeã do Aberto da Austrália e dona de seis títulos de simples do torneio, a vice-líder do ranking da WTA, Serena Williams, teve uma boa estreia diante da perigosa e talentosa suíça Belinda Bencic, ex-top 8 e atual 59ª, e encara Lucie Safarova na próxima rodada.

No tira-teima entre as duas tenistas, que já haviam se enfrentado duas vezes com uma vitória para cada, Serena precisou de 1h19min para fechar o placar em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, tendo convertido oito aces contra três da suíça.

Leia mais:

Rogerinho vence de virada e é único brasileiro na 2ª rodada na Austrália

Federer aprova estreia em Melbourne: "Estou de volta"

Bellucci decepciona e cai para Tomic na estreia do Australian Open

Em um primeiro set controlado por Serena, a norte-americana abriu de maneira sólida, conquistou a quebra e abriu 3/1. Bencic não se deu por vencida e devolveu a quebra no quinto game. A disputa seguiu parelha até que, determinada na devolução, Serena quebrou o saque da rival no 10° game, fechando o set.

Na parcial seguinte, Serena foi estável, conquistou duas quebras de saque, abriu 5/0 no placar e, sacando para a partida pela primeira vez no sétimo game, viu a suíça devolver a quebra e tentar reagir na partida. Não foi suficiente e, quando sacou novamente para o jogo no nono game, Serena fechou o placar.

Na segunda rodada do torneio, a norte-americana repete a final de Roland Garros 2015 contra a tcheca Lucie Safarova, que salvou nove match-points em sua estreia contra a belga Yanina Wickmayer. Safarova perdeu os nove encontros que teve com Serena Williams no circuito profissional.