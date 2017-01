Serena Williams é eliminada na segunda rodada de Auckland

Fora

A tenista americana Serena Williams, número 2 do ranking WTA, foi eliminada nesta quarta-feira por sua compatriota Madison Brengle por 6-4, 6-7 (3/7) e 6-4 na segunda rodada do torneio de Auckland.



A primeira cabeça de chave do torneio neozelandês, que voltava às quadras depois de sua derrota nas semifinais do Aberto dos Estados Unidos há quatro meses, foi derrotada pela tenista número 72 do mundo em uma partida que durou duas horas e 13 minutos.



Brengle enfrentará nas quartas de final a letã Jelena Ostapenko (N.7).

Sua irmã Venus também deu adeus ao torneio de Auckland. Venceu a neozelandesa Jade Lewis por 7-6 (7/2) e 6-2 na primeira rodada, mas não disputou a segunda frente a japonesa Naomi Osaka por uma contusão em um braço.

* AFP