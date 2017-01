Sesi-SP e Taubaté vencem e avançam às semifinais da Copa do Brasil

Vôlei

A fase classificatória da Copa Banco do Brasil masculina de vôlei 2017 já garantiu Sesi-SP e Taubaté nas semifinais da competição. Nos dois jogos realizados nesta terça-feira, as equipes paulistas venceram e garantiram vaga na Fase Final, que será realizada de 19 a 21 deste mês, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Uma das vagas é do Campinas, sede das finais, e a última sairá de Cruzeiro x Canoas, nesta quarta-feira.

Na noite desta terça, o Sesi-SP jogou em casa, na Vila Leopoldina, em São Paulo, e passou pelo Juiz de Fora por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/22. Satisfeito com a vitória, o levantador Bruninho falou sobre a partida.



– Foi um jogo pegado e bem disputado, onde a nossa concentração fez a diferença. O Juiz de Fora tem forças que dão trabalho, como vimos hoje o Renan e o levantador Rodrigo. Além da atenção que temos que ter sempre, hoje foi um confronto que não podíamos vacilar um minuto, já que valia vaga na semifinal. Mas deu tudo certo, nosso passe funcionou bem e seguimos para a próxima fase – disse Bruninho.



No outro jogo da noite, o Taubaté foi a Montes Claros e conseguiu o resultado positivo por 3 sets a 1 (25/17, 19/25, 25/15 e 25/21). O técnico do time do Vale do Paraíba também comemorou a vitória.



– Nossa equipe queria muito este resultado e sabíamos que seria um jogo muito competitivo e gostoso de ser jogado, pelo fato de ser uma partida eliminatória. Estávamos em pequena desvantagem, por jogar na casa do adversário. Lutamos do início ao fim para manter equilíbrio e consistência nos nossos sistemas de ataque e defensivo, e acredito que isso foi o diferencial para a conquista da vitória e a vaga na semifinal – concluiu Cezar Douglas.



A Copa Banco do Brasil é disputada por sete equipes mais bem classificadas na tabela da Superliga após o término do primeiro turno. Os três vencedores desta primeira fase estarão classificados para as semifinais da Copa Banco do Brasil, onde já está o Campinas.



*ZHESPORTES