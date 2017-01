Site indiano confunde jogador do Corinthians com pagodeiro

Sorria

O meia Rodriguinho, ex-Grêmio, deve trocar o Corinthians pelo futebol chinês em 2017. O jogador já avisou o clube paulista que pretende aceitar uma proposta para jogar na Ásia nesta temporada. Para um site da Índia, porém, quem deve jogar na China é um xará de Rodriguinho.

O site Absolute India, especializado em notícias do país e de toda a Ásia, usou uma foto do cantor Rodriguinho, ex-vocalista da banda de pagode Os Travessos, ao tratar da possível negociação. O cantor tem 38 anos, enquanto o meia do Corinthians tem 29 anos.

O Rodriguinho corintiano (no centro) Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Rodriguinho está no Corinthians desde 2013 – com dois empréstimos no período, inclusive um ao Grêmio – e foi campeão brasileiro em 2015.

