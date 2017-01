Sobe para 248 número de clubes ingleses em escândalo de pedofilia

Novo balanço

Barry Bennell (no detalhe) com jogadores das categorias de base em 1986 Foto: Reprodução / Reprodução / Reprodução

O número de clubes envolvidos no escândalo de pedofilia, divulgado em dezembro, aumentou para 248, segundo novo balanço publicado pela polícia inglesa.

A maioria dos casos aconteceu há mais de 20 anos, chegando a afetar 246 vítimas, inclusive crianças de apenas quatro anos. Todas as divisões do futebol inglês foram afetadas, inclusive quatro clubes da Premier League.

O escândalo surgiu quando um antigo funcionário chamado Andy Woodward, hoje com 43 anos, que jogou no Sheffield United, contou os abusos que sofreu de Barry Bennell, um ex-técnico das categorias de base do Manchester City, Crewe Alexandra e do Stoke City.

Woodward abriu o caminho para muitas outras vítimas revelarem seus casos. Desde então, mais de 20 jogadores falaram que foram agredidos sexualmente por treinadores ou olheiros quando eram mais novos.

A Federação Inglesa e os clubes são acusados de encobrir atos de pedofilia durante décadas. Como resposta, várias investigações foram abertas pela Scotland Yard (a polícia inglesa) em vários pontos do país.

