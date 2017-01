Suárez não foi a premiação da Fifa por boicote, afirma jornal

Ressentido

Independente de seus companheiros de Barcelona, Luis Suárez já havia decidido não ir à premiação "The Best", realizada pela Fifa, na última segunda-feira, em Zurique. O motivo: boicote pela punição que sofreu da entidade, em 2014, por conta da mordida em Chiellini.

A informação é do jornal "La Nación", que dá conta que o uruguaio decidiu não comparecer à cidade suíça antes de Piqué, Messi e Iniesta, que também eram aguardados no evento de gala. As ausências blaugranas causaram mal estar entre o clube catalão e a entidade.

Por conta da punição da Fifa, que ainda não foi digerida pelo camisa 9, Suárez não pôde mais disputar a Copa do Mundo. O ataque ao zagueiro italiano se deu ainda na primeira fase do Mundial e atrasou sua estreia na temporada 2014/15, quando foi contratado pelo Barça junto ao Liverpool.



*LANCEPRESS