Sub-15 do São José é campeão da 22ª edição do Mundialito Tahuichi, na Bolívia

O São José tem mostrado os motivos que o fazem ser um dos principais clubes na formação e revelação de jogadores no Rio Grande do Sul. Na noite deste domingo, o sub-15 do Zequinha sagrou-se campeão da 22ª edição do Mundialito Tahuichi Paz y Unidad, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O São José, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota, é o primeiro clube brasileiro a conquistar o título.

A taça veio após o empate em 2 a 2 diante do Millionarios, da Colômbia, um dos favoritos do quadrangular final. Antes, a equipe comandada por Rodrigo Santos da Silva havia vencido a LDU, do Equador, por 1 a 0. Resultados paralelos deram a chance de o São José conquistar o título inédito para o clube apenas com um empate.

São José é campeão do Mundialito Foto: Divulgação / Divulgação

O maior campeão da competição é o Academia Tahuichi, com oito conquistas. E foram justamente eles que os meninos do Zequinha bateram venceram nas quartas de final e avançaram à semifinal. O Real Madrid foi campeão da primeira edição, em 1996. As seleções da Colômbia, Uruguai, Paraguai, Costa Rica também conquistaram a competição, assim como o Atlas, do México, o Danúbio e o Nacional, ambos do Uruguai.

A chegada da delegação campeã está prevista para às 20h30min desta segunda-feira no aeroporto Salgado Filho. A torcida do São José já se mobiliza para receber os pequenos responsáveis por levarem o nome e a garra do Zequinha para outras fronteiras.

Os jogadores José Henrique de Oliveira, Pedro Henrique Palomino, Cristian Alexandre Andrade, Matheus Xavier Garcia, Ruggere de Oliveira, Philippe Jorgense dos S. Corrêa, vicenzo Moretti Pandolfo, David Alex Diniz dos Santos, Lucas Moura Martins, Alexandre de Almeira Bareta, Guilherme Leonardo da Silva Oliveira, Gustavo Mendes, Joel Rodrigues, Luis Henrique dos S. Freitas, Leonardo Risso Guedes, Marcelo de Moura, Raul Leal, Gabriel da Rosa, Thomas Fagundes Oliveira fizeram parte da campanha.



