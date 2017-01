Técnico argentino pede que se erga uma estátua a goleiro paraguaio

Homenagem

Carlos Bianchi, um dos principais nomes do Vélez como jogador e técnico, concedeu entrevista a mídia local nesta semana e falou sobre alguns assuntos importantes, como, por exemplo, Chilavert, aposentadoria e a reconstrução do clube do coração.

Em relação ao goleiro paraguaio, Bianchi rasgou elogios para Chilavert e pediu um busto para o eterno camisa 1.

Leia mais:

Ronda Rousey cita "fundo do poço" em publicação sobre recomeço

Campeã peso galo, Amanda Nunes pede disputa de cinturão dos penas

B.J. Penn é nocauteado por Yair Rodríguez no retorno ao UFC

¿Ele foi o goleiro mais importante da história do Vélez. O que ele fez pelo clube é inacreditável. O nível de profissionalismo era impressionante e enquanto todos falavam que seria difícil trabalhar com ele, eu não tive nenhum tipo de problema. Na minha visão, ele merece uma estátua¿.

Sobre uma possível volta a beira dos gramados, o ex-treinador deixou claro que não deve voltar a trabalhar profissionalmente. Carlos Bianchi deixou claro que aos 67 anos ele prefere viver.

Por fim, apesar do momento complicado vivido na temporada passada, ele acredita que o Vélez Sarsfield terá um 2017 mais regular e confia nos jogadores e comissão técnica.

¿No ano passado a equipe passou por um momento de transição, os jogadores não estavam 100% fisicamente e psicologicamente e o calendário dificultou muito. Acredito que esse ano as coisas devem melhorar e os resultados devem aparecer com mais frequência¿, finalizou.