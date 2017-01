Técnico do Atlético-GO que estava desaparecido é visto retornando ao prédio onde mora 

Tensão

A tensão em torno de Marcelo Cabo chegou ao fim nesta segunda-feira. O treinador, às 15h48, voltou ao prédio onde mora, em Goiânia, sem lesões corporais aparentes. O tenente-coronel da PM-GO, Wellington Urzêda, detalhou em entrevista à Rádio 730AM, que o treinador voltou a sair do local onde mora pelo mesmo táxi:



– Às 15h48, um táxi com o senhor Marcelo Cabo desceu e estacionou. Após dez minutos, ele voltou para este táxi.

De acordo com o policial, as investigações quanto ao seu desaparecimento prosseguem. No momento, há suspeitas de extorsão:



– Ele chegou sem manchas de sangue, não tem aparentemente lesões, inclusive foi cumprimentado por funcionários. Sabemos que ele está bem. As investigações agora se voltarão para saber se ele está sendo constrangido a sacar alguma coisa, vamos investigar seus cartões para saber se houve saque.



O treinador estava desaparecido desde a madrugada de sábado para domingo somente com o cartão de débito. O Atlético-GO chegou a registrar boletim de ocorrência sobre o caso.



