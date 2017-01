Técnico do Celta afasta Orellana por indisciplina

Sem clima

Meia-atacante chileno está desde 2011 no clube espanhol, que busca negociar o jogador na janela de inverno europeia Foto: Pinterest / Reprodução / Reprodução

O técnico argentino do Celta, Toto Berizzo, revelou nesta quarta-feira que o meia-atacante chileno Fabián Orellana foi afastado da equipe por "uma falta de respeito inaceitável".



— Decidi afastar Orellana do time. A decisão está embasada numa falta de respeito inaceitável. Comigo, ele não joga mais — falou Berizzo antes do jogo contra o Real Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei, na quarta-feira.

O treinador não entrou em detalhes, mas garantiu que explicou para os demais atletas da equipe, que entenderam. Segundo Toto, Orellana "não pediu desculpas".

— A disciplina tem nuances, níveis e penalidades. A falta de respeito não tem nenhuma — acrescentou o argentino.

Horas depois, Orellana criticou a atitude do técnico pela imprensa chilena.

— Como o treinador, também não quero entrar em detalhes do que aconteceu. Mas tenho que falar que Berizzo foi uma pessoa desleal comigo — disse em conversa com o diário El Mercurio. — Por toda essa situação e por tudo que fiz pelo clube, tenho que agradecer e reconhecer que o clube me deu muito, mas tomar uma decisão dessas de um dia pro outro, não. Não esperava isso, fui pego de surpresa — acrescentou o chileno, que garantiu que o problema não foi tão grave.

Depois da decisão de afastar Orellana, o diretor esportivo do Celta, Felipe Miñambres, anunciou que "o clube decidiu em consenso" que tentará transferir o jogador no mercado de janeiro.

— Buscaremos o que for mais interessante e melhor para o clube. Nós queremos vendê-lo — acrescentou, destacando que o clube está acima das pessoas.

Segundo o jornal galego Faro de Vigo, a crise começou na semana passada, dias antes do jogo contra o Valencia, na quinta-feira. Pouco depois da notícia, imagens de TV mostravam Orellana saindo do treinamento fazendo o sinal de V com os dedos.

Orellana joga no Celta desde a temporada 2011/2012.

