Teliana, Paula e Clezar perdem no quali do Aberto da Austrália

Quedas

O dia não foi bom para o Brasil no qualificatório para o Aberto da Austrália. Depois das derrotas de Paula Gonçalves e Guilherme Clezar no começo da manhã, Teliana Pereira entrou em quadra, mas também foi derrotada na segunda fase.

A pernambucana número 204 do mundo caiu diante da alemã Mona Barthel, 150ª colocada, por 6/0 e 6/4. A brasileira esteve abaixo com quebra no segundo set, empatou em 4/4, mas foi quebrada novamente diante da jogadora que já esteve entre as 25 melhores em 2013.

A campineira Paula Gonçalves, 170ª, perdeu para a rival por 4/6, 6/1 e 6/3. O jogo ficou interrompido por mais de quatro horas por conta da chuva quando a rival liderava 5/3 no terceiro set, e só um game foi jogado no retorno. Foi a primeira vez que Paula venceu um jogo em um quali de Grand Slam.

Guilherme Clezar, 226º, também se despediu na segunda rodada diante do francês Julien Benneteau, ex-top 25 e atual 138º, com parciais de 7/5 e 6/0.

Assim, somente André Ghem vai jogar a final do quali. Ele enfrenta o italiano Thomas Fabbiano às 23h30min desta sexta-feira, 12h30min de sábado no horário australiano.

