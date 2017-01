Tenistas gaúchos dominam 3ª etapa do Circuito Sul-Brasileiro

Força da base

Os gaúchos conquistaram metade dos títulos em disputa na Copa Unimed VS de Tênis, válida pela 3ª etapa do Circuito Sul-Brasileiro, disputada na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo e no Clube XV de Novembro, em Campo Bom.

Nas finais de simples realizadas nesta quinta-feira, os tenistas do Rio Grande do Sul garantiram o primeiro lugar nas categorias 11, 12, 14 e 16 anos masculino e 14 anos feminino. O Paraná conquistou três títulos, e os catarinenses, dois.

Nove tenistas do Estado foram vice-campeões. A cerimônia de premiação está confirmada para esta sexta-feira, 12h, na Sociedade Ginástica.

— Não poderia ter sido melhor esta etapa inicial realizada aqui no Vale do Sinos. O tempo colaborou, mesmo com a chuva em alguns momentos, as quadras estão em ótimas condições e o clima nos dois clubes está excelente — afirmou Rodrigo Pohlmann, diretor da Quadra Eventos, empresa responsável pela realização do evento.

A 4ª etapa do Sul-Brasileiro também teve início nesta quinta-feira e segue até a próxima segunda-feira, novamente em Novo Hamburgo e Campo Bom.

A programação completa está disponível no site da Federação Gaúcha de Tênis.

*ZHESPORTES