Tevez chega à China e provoca alvoroço em aeroporto

Se depender da empolgação da torcida do Shanghai Shenhua, Carlos Tevez terá dias para lá de animados na China. Nesta quinta-feira, o atacante foi recebido com muita pela festa por torcedores de seu novo clube, assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de Xangai.

Para ser potência até 2050, China quer aliar contratações milionárias e construção de campos de futebol



O atacante teve que contar com um esquema especial de segurança, porém, visivelmente empolgado com o desafio, não deixou de sorrir e acenar para os fãs locais.



Realizado há quase um mês, o acordo com o Shangai Shenhua transforma Tevez no jogador mais bem pago do mundo, superando até Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Segundo jornais europeus, o argentino receberá cerca de R$ 2,5 milhões de reais (615 mil libras) por semana — o maior salário do mercado chinês.

