Thiago Braz e Renaud Lavillenie se reencontrarão em Rouen

Novo duelo

O campeão olímpico de salto com vara Thiago Braz se reencontrará com o vice-campeão, o francês Renaud Lavillenie, em 28 de janeiro, na disputa de atletismo em Rouen (França), anunciou nesta quinta-feira o técnico Vitaly Petrov. O duelo entre os dois será a grande atração do encontro.

Lavillenie chegou ao Rio 2016 como favorito e recordista mundial (6,16 metros), mas foi superado por Thiago e vaiado pelo público presente, ocasionando uma situação polêmica.

Thiago também deve participar no All Star Perche de Clermont-Ferrand (4-5 fevereiro, França), um encontro que é organizado por Lavillenie.

O atleta brasileiro de 23 anos planeja participar também no Encontro de Berlim (10 de fevereiro), mas esses dois compromissos ainda não estão fechados, segundo seu agente, Federico Rosa.

Ele está treinando desde 3 de janeiro na Polônia, no centro de preparação olímpica de Spala, perto de Lodz.