Thiago Neves cita Mano como motivo para escolher o Cruzeiro

Reforço da Raposa



Principal reforço do Cruzeiro, o meia Thiago Neves enumerou as razões que o fizeram escolher a Raposa. Um dos motivos é a possibilidade de voltar a trabalhar com o treinador Mano Menezes após cinco anos.



— Fico bastante feliz em poder trabalhar com o Mano e o Sidnei (Lobo, auxiliar do Mano) de novo. O Mano reabriu as portas para mim na Seleção. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim. É um treinador de alto nível, campeão, que tem uma comissão competente, que é o mais importante para conseguirmos as vitórias e os títulos. Estou muito feliz por fazer parte de um grupo muito forte e por estar nas mãos de uma comissão técnica de primeira linha — comentou o meia ao site oficial do clube.

Além disso, Thiago Neves exaltou o elenco e a história cruzeirense, prometendo títulos ao torcedor celeste. Nesta temporada, o time disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro.

— Escolhi o Cruzeiro porque é uma camisa muito forte no futebol brasileiro, um clube muito grande, com muitas conquistas. Tenho certeza que neste ano de 2017, pelo time que está se montando, pelos jogadores que estão chegando, que algum título importante vamos conquistar.

Há três meses inativo, Thiago garantiu já estar em forma e pronto para estrear junto com o clube, no dia 29/1 contra o Villa Nova, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

— Estou pronto para jogar. Mesmo quando minha situação no Al Jazira estava para se resolver, nunca parei os treinos. Treinava no próprio clube e com um preparador físico brasileiro, amigo meu, que mora em Abu Dhabi. Não vou levar muito tempo para me readaptar. É mais questão de entrosamento com a rapaziada e pegar logo o ritmo de jogo — finalizou.



*Lancepress