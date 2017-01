Thiago Neves é apresentado pelo Cruzeiro

Reforço

Novo contratado do Cruzeiro, Thiago Neves foi apresentado na tarde desta quarta-feira, na Toca da Raposa II. O meio-campista acertou por três anos com o clube mineiro.



– A torcida é impressionante, já tinha acompanhado nos jogos. Depois de tanto tempo, voltar ao país e ser recebido daquela forma, para mim, foi muito especial. Minha família viu tudo de perto e se impressionou. Fiz a escolha certa, estou feliz e é isso o que importa – confirmou.

Thiago reconheceu o empenho da diretoria do Cruzeiro, que, segundo ele, foi atuante e paciente desde o primeiro dia de negociações. O novo reforço também destacou a felicidade em voltar a trabalhar com o técnico Mano Menezes, que o convocou em algumas oportunidades para a Seleção.

– Foi o Mano que me levou para a Seleção. Até em momentos em que eu não estava tão bem no Fluminense, ele conversava e falava que eu era importante para ele. Chegar com o aval do treinador dá tranquilidade maior para trabalhar – finalizou.