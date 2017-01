Thomaz Bellucci estreia contra o francês Nicolas Mahut em Sydney

Tênis

O brasileiro Thomaz Bellucci contou com uma desistência para entrar direto na chave principal do ATP 250 de Sydney. E agora já sabe quem enfrentará na estreia. Ele terá pela frente o francês Nicolas Mahut, número 39 do mundo.

O caminho de Bellucci não é nada fácil. Se avançar à segunda fase, o adversário será o uruguaio Pablo Cuevas, cabeça de chave número 2.

Já Thiago Monteiro, que disputa o qualifying, está a um jogo da chave principal. De virada, o tenista brasileiro derrotou o italiano Thomas Fabbiano por 5/7, 7/6(7) e 6/3, no fim da noite desta sexta-feira no Brasil. No jogo decisivo, terá pela frente o colombiano Santiago Giraldo.

Rogério Dutra Silva também tem chances de ingressar na chave principal. Para isso, precisa vencer ainda dois jogos. O primeiro será contra Nikoloz Basilashvili, neste sábado.



