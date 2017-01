Tinga fala sobre lealdade, aprendizado no Cruzeiro e rebaixamento colorado

Conhecedor

O novo gerente de futebol do Cruzeiro é um velho conhecido dos gaúchos e uma pessoa que conquistou o respeito de gremistas e colorados. Paulo Cesar Tinga concedeu entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha desta terça-feira (17) e falou sobre o momento no time mineiro e a situação com o Internacional.

Questionado sobre o rebaixamento do Inter e se poderia ter ajudado, agora que é um homem do futebol do lado de fora doas quatro linhas, Tinga explicou:

- Naquele momento não me via com capacidade de ajudar o Inter. Diretores com muito mais experiência não conseguiram resolver, não seria eu, um iniciante que conseguiria.

Leia mais

Felipe Melo é apresentado pelo Palmeiras e provoca dirigente do Corinthians

Manchester City terá quase R$ 1 bilhão para reformular o elenco

Pekerman convoca Colômbia para "Jogo da Amizade"



Sobre contratações, agora que é um profissional que pensa muito nisso, Tinga deu sua visão sobre essa montagem de times:

- Ao contrario do que todo mundo pensa, eu penso que num clube quanto menos se contrata, é sinal de que as coisas funcionam. A gente fez uma cinco contratações pontuais. Se você contrata muitas pessoas é sinal que não foi bem. O ideal é que a cada ano se contrate menos. É muito importante manter a base e eu tenho aprendido muito com o Mano Menezes nos meus dias.

Tinga destacou a lealdade que tem com o time em que encerrou a sua carreira de jogador e que iniciou outra fora dos gramados:

- Se eu vou ser vencedor ou não, não posso garantir pois é do futebol. Sabendo que eu não sou mais o protagonista e sim os jogadores. O Cruzeiro me escolheu sabendo que pode confiar 100% e jamais vou fazer algo que possa sujar a imagem do clube.